CARTOON | Toos & Henk

Nooit meer vuurwerk? Hessel Dooper uit Apeldoorn wil vrijdag beslissen­de zetje geven

6 januari Nooit meer vuurwerk afsteken in Nederland? Het Apeldoornse gemeenteraadslid Hessel Dooper heeft vrijdag de sleutel in handen tijdens het nationale CDA-congres. In zijn eigen gemeente won hij de strijd al. Nu de rest van Nederland, heeft Dooper zich stellig voorgenomen.