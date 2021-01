CARTOON | Toos & Henk

video Weer noodbevel Zwolle vanavond, via scholen oproep aan ouders om kind thuis te houden

26 januari De burgemeester van Zwolle heeft ook voor vanavond weer een noodbevel afgekondigd, na signalen over mogelijke nieuwe avondklok-rellen in de provinciehoofdstad. Ook sturen middelbare scholen in Zwolle ouders van leerlingen een brief met het verzoek hun kinderen vanavond thuis te houden.