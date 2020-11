CARTOON | Toos & Henk

Houtzage­rij krijgt 2000 bomen van gemeente Zwolle, maar die zegt nu: ‘Stoppen. Jullie zagen te veel’

26 november Maar liefst 2000 gekapte essen (800 kuub hout) leverde de gemeente Zwolle in 2018 af bij houtverwerkingsbedrijf Binthout. Het hout verdiende een tweede leven, ingeblazen door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, want daar draait Binthout op. Om al het materiaal te verwerken, breidde het bedrijf uit. Nu is het dezelfde gemeente die concludeert dat dát niet mocht.