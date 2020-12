CARTOON | Toos & Henk

Verdwijnen bushalte drijft Chella (81) uit Apeldoorn tot wanhoop: ‘Ik heb er slapeloze nachten van en kalmerings­ta­blet­ten geslikt’

26 november Chella Beerda (81) uit Apeldoorn is de wanhoop nabij nu de stadsbus haar buurt voortaan links laat liggen. Ze vreest dat haar rijke sociale leven daardoor compleet in duigen valt. ,,Het is echt een ramp.”