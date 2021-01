CARTOON | Toos & Henk

Opinie Is designer­drug verbieden wel dé oplossing? ‘Het is dweilen met de kraan open’

7 december De 26-jarige Gerjan uit Wezep stapte in oktober onder invloed van de drug 3-MMC uit het leven. Zijn ouders vroegen in een emotionele brief aan staatssecretaris Blokhuis om 3-MMC direct te verbieden. Ook in de Achterhoek klinkt alarm over de drug, stelt Dirk Vreugdenhil van de ChristenUnie in Gelderland. ,,Het is dweilen met de kraan open.’’