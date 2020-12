CARTOON | Uit de Kom dinsdag 29 december

column Ik snak naar het moment dat de coronaher­rin­ne­rin­gen naar zolder kunnen, want dan is deze ellendige geschiede­nis afgerond

28 december Onze kerstversiering is uitbundiger dan andere jaren. Niet zo uitbundig als ik gehoopt had trouwens, want de winkels gingen dicht voordat ik de kans had gezien gekleurde lampjes met knipper-opties en kitscherige rendieren in te slaan.