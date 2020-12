CARTOON | Uit de Kom van donderdag 24 december

Inbrekers slaan vaker toe tijdens begrafenis­sen; politie vraagt hulp van publiek

23 december Op de dag van de begrafenis inbreken in de woning van iemand die is overleden. De politie signaleert een aanzienlijke stijging van dit soort ‘lijkenpikkerij’ en roept de hulp van burgers in. Ook uitvaartondernemers worden ingeschakeld.