CARTOON | Uit de Kom van vrijdag 13 november

Onderzoek naar controver­siële straatna­men en beelden hoeft van Deventer niet meer

12 november Een onderzoek naar controversiële figuren uit de Nederlandse geschiedenis die in Deventer op een straatnaambordje prijken of er een standbeeld hebben, hoeft niet meer van de politiek. Nu blijkt dat de lijst maximaal drie namen telt, is een onderzoek van 26.500 euro wat te veel van het goede. ,,Redelijk bizar’’, zegt Kitty Schmidt van Deventer Sociaal.