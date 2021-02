CARTOON | Uit de Kom van vrijdag 19 februari

Borner­broek wil kerkdienst behouden: ‘Voorkomen dat straks over ons wordt beslist’

18 februari BORNERBROEK - Het behoud van de eredienst in de St. Stephanuskerk. Dat is de inzet van de locatieraad van het rijksmonument in Bornerbroek. Daarom komt die raad in actie. „Om te voorkomen dat er over ons wordt beslist.”