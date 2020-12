CARTOON | Uit de Kom van woensdag 2 december

Trouwe gasten camping in Garderen in tranen: nieuwe eigenaar zet streep door boekingen

27 november Huurders van jaarplaatsen zijn niet langer welkom op camping De Hertshoorn in Garderen. Begin deze maand kregen ze van TopParken, de nieuwe eigenaar, te horen dat hun reservering voor volgend jaar is geannuleerd. ,,We hebben niet eens afscheid kunnen nemen van onze campingvrienden.’’