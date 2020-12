CARTOON | Uit de Kom van woensdag 23 december

Stelling | Het kerstdiner bestel ik dit jaar bij een restaurant om de lokale horeca te steunen

20 december Eén van de sectoren het hardst getroffen is door het coronavirus én de daaropvolgende maatregelen is de horeca. Ook tijdens de kerstdagen zullen de restaurants noodgedwongen dicht blijven. Wel is het op veel plekken mogelijk om het kerstdiner te laten bezorgen of af te halen bij een lokale horecazaak. Is dit iets voor jou?