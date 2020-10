CARTOON | Uit de Kom van zaterdag 3 oktober

video Muilkorf- en aanlijnge­bod voor bijthonden geldt vanaf donderdag in alle zes Noord-Veluwse gemeenten

30 september Een muilkorf- en aanlijngebod dat in de ene Noord-Veluwse gemeente is opgelegd, geldt vanaf donderdag (15 oktober) ook in de andere vijf Noord-Veluwse gemeenten. Zo moet worden voorkomen dat iemand met zijn bijtgrage hond net over de grens gaat wandelen.