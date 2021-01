CARTOON | Uit de Kom

Jouw mening Stelling: De onvoldoen­de voor de koning is terecht

29 december Nederlanders hebben het vertrouwen in Koning Willem Alexander flink verloren. In mei scoorde de koning nog een ruimvoldoende, 76 procent van de Nederlanders had toen nog vertrouwen in hem, nu is dat slechts 47 procent. Vooral de herfstvakantie naar Griekenland heeft de koning geen goed gedaan.