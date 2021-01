CARTOON | Uit de Kom

video Eerste prik met coronavac­cin in Nederland gezet: ‘Waanzinnig moment’

10:51 De 39-jarige verpleeghuismedewerkster Sanna Elkadiri is vanochtend in Veghel als eerste in Nederland ingeënt met het coronavaccin. Minister Hugo de Jonge was erbij toen de eerste prik werd gezet. ,,Ik zou zeggen: mouwen opstropen en gaan!’’, leidde hij het moment in.