CARTOON | Uit de kom

6 november Het kabinet denkt na om dit jaar al een vuurwerkverbod in te voeren. De druk neemt toe, want de zorg raakt overbelast. Maar als dat er werkelijk komt, is dat veel te laat, meent de vuurwerkbranche. De verkopers hebben immers alles al ingekocht, waardoor faillissement dreigt. ,,Dit wordt een verlies van 80.000 euro.”