CARTOON | Uit de Kom

Leo wil meer dan zijn soep delen met de daklozen: ‘Boa’s denken dat dit een evenement is’

11 januari Het is zondagmiddag en dus staat Arnhemmer Leo de Waal (57) met zijn soepkar in het Musispark. ,,Weer of geen weer, ik ben er weer”, is zijn motto. Met brood, koffie en een pan vol dampende soep is hij de hoop in donkere dagen voor Arnhemse dak- en thuislozen. Bij hem voelen ze zich thuis.