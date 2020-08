CARTOON | Uit de kom

Gedwongen sluiting van café of super terecht?

17 augustus Een café in Kampen en een supermarkt in Twente moesten op last van de Veiligheidsregio dicht omdat ze meermaals de coronaregels zouden hebben overtreden. Ze zouden zo een bron van besmetting kunnen vormen. Vindt u dit een terechte actie van de Veiligheidsregio?