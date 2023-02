CARTOON | Vliegveld komt maar niet van de grond

@INGEZONDEN ‘Stel mobieltjes in de klas ter discussie, net zoals over gebruik in het verkeer’

De discussie over een smartphoneverbod in schooklassen laait de laatste tijd op. Nu sluit ook de minister van Onderwijs zo’n verbod in elk geval niet meer uit. Oud-docent en afdelingsleider Wim Willemsen uit Vollenhove doet ook een duit in het zakje.