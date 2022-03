‘Compenseer niet alles, de burger is vaak te lui om zelf in actie te komen’

JOUW MENING Stelling | Ik ga zeker stemmen

Harderwijk had vandaag de primeur, het eerste stembureau dat opengaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Treinreizigers konden vanaf 06.00 uur hun stem uitbrengen in het mobiele stembureau bij het station. De gemeenteraadsverkiezingen zijn verspreid over drie dagen om grote drukte te voorkomen vanwege corona.

14 maart