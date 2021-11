‘Compenseren van hoge rekening energie is dweilen met kraan open’

Als land waren we decennialang gezegend met ‘gratis’ aardgas in onze gasvelden. Het kon niet op. Of toch wel? Vorige maand verscheen de Klimaat en EnergieVerkenning (KEV) 2021, daarin staat klare taal: ‘In 2010 was de gasproductie nog anderhalf maal zo groot als het nationale verbruik, in 2018 werd Nederland netto-gasimporteur en in 2030 is de verwachte gasproductie minder dan een kwart van het verwachte verbruik.’