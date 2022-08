Consul Oekraïne: ‘Zolang de Russen oorlog willen voeren in Europa, hebben ze hier als toerist niets te zoeken’

OPINIEKarel Burger Dirven, 1e Honorair Consul van Oekraïne in Nederland, doet een dringend beroep op Nederland snel een visumverbod voor Russische toeristen in te voeren. ,,De aanblik van Russen die aan het strand liggen in Europa of après-skiën in de Alpen, is beschamend.‘’