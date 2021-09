‘Dassenburcht? Wie maakt eigenlijk dit soort wetten?’

Hebben zij zich echt gerealiseerd dat de aanwezigheid van een das, een vogeltje of een lullig plantje, waarvan 95 procent van de inwoners van Nederland niet eens weet wat de naam ervan is, dit soort projecten kan stilleggen. Nu zijn politici wel vaker in hun eigen zwaard gevallen als ik alleen maar even de stikstofproblematiek neem. Huizen kunnen nu niet of veel minder daardoor gebouwd worden. Denken deze politici nu echt dat ze de wereld kunnen verbeteren met dit soort maatregelen. Hebben zij eens vanuit de ruimte gekeken hoe klein ons Nederlandje is. Met een klein beetje realiteit moeten zij toch ook tot de conclusie komen dat het beleid van onze politici wereldwijd helemaal niets voorstelt. En ja ik heb ook wel eens gehoord dat je ergens moet beginnen. Politici ga toch eens tot de enkels in modder staan!