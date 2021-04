Dat ene futiele ding dat alles beter maakt

De wind snijdt door mijn tussenjas. Tussenjas ja, dat is een woord dat we met zijn allen hebben bedacht de laatste jaren. Het staat voor een jas die je draagt in de tijd tussen de winterjas en het zomerjasje. Ik draag er een sjaal bij. Eigenlijk moet ik mijn winterjas gewoon nog aan, maar ik wil niet meer. Ik wil het afsluiten. Klaar. Strik erom want het was zo leuk dat we konden schaatsen maar nu moet het maar eens afgelopen zijn met die vrieskou.