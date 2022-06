Dat 'koopje van de eeuw' was mooi binnen

GastschrijversDinsdagmorgen, half 10, we zaten aan de koffie, werd er op de deur geklopt. Op de stoep stond een man, die vroeg of wij op nr. 2, woonden. Hij vertelde dat er een scootmobiel-test door onze steeg zou worden gehouden en of er dan iemand bij ons op de oprit mocht zitten.