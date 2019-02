‘De boer is geen dierenmishandelaar, dus zet hem ook niet zo neer’

OpinieRobert ten Kate maakt zich grote zorgen om de polarisatie tussen voedselmakers en dierenactivisten. Juist omdat boeren zo’n essentiële maatschappelijke functie hebben, is het belangrijk dat we hen niet de rug toekeren.

Een melkveehouderszoon die een lezing van Animal Rights bijwoont over undercoveracties in veehouderijen. Het klinkt haast als een slechte grap. Wat heb ik daar te zoeken? Als vertegenwoordiger van jonge boeren, de toekomst van de landbouw en – vooralsnog – de veehouderij. Als broer van de bedrijfsopvolger, een toekomstig melkveehouder.

De lezing ging over dierenactivisten die ’s nachts illegaal of onder valse voorwendselen stallen binnendringen, filmen wat ze daar zien en vervolgens delen met de wereld. De video’s werden ook die avond getoond en ik vond ze schokkend om te zien. Smerige en stoffige stallen, gedrag en omgangsvormen met dieren waarvan je weet: dit kan niet de bedoeling zijn.

Ondermijning

Nog schokkender vond ik de actieve aansporing om de wet te overtreden. Te ondermijnen zelfs. Animal Rights vindt de wet ondergeschikt aan de – wat zij noemen – morele plicht om beelden te maken in stallen en hun persoonlijke idealen te propageren. Slides komen voorbij met teksten als ‘De wet is een constructie en is dus niet universeel waar rationele ethische verplichtingen dat wel zijn. Wetten dienen vaak niet zozeer de rechtvaardigheid, maar de bescherming van de vee-industrie.’

Dat een campagneleider van een activistische organisatie dat stelt, is tot daar aan toe. Maar waar gaat het heen als Esther Ouwehand, zittend Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren, het podium opkomt en vraagt om een applaus voor ‘de moedige helden die deze beelden maken’ en oproept tot ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ naar andere burgers. En dat terwijl zij de volgende dag in een Kamerdebat schande spreekt over boeren die zich niet zouden houden aan de wet. Het lijkt me een glijdende schaal als we dit tolereren en op andere thema’s toepassen. Als we kogels van agenten verstoppen uit morele afkeer voor politiegeweld bijvoorbeeld. Maar als je er niet vies van bent om een directe vergelijking te maken tussen veehouderij en de holocaust, dan is er ook weinig fantasie voor nodig om jezelf te beschouwen als verzetsstrijder. Hoe kan je het dan niet eervol vinden als je door een PvdD-kamerlid tot held wordt benoemd.

Moreel bezwaar

Deze avond heeft me ook doen inzien waarom argumenten als ‘Nergens hebben dieren het zo goed als in Nederland’ en ‘Als het vlees niet in Nederland wordt gemaakt, dan komt het uit het buitenland waar het er veel slechter aan toe gaat’ compleet ineffectief zijn. Ja het klopt wel, maar dierenactivisten zijn – over het algemeen – niet afhankelijk van dierlijke producten. Ze hebben alleen nog maar een moreel bezwaar en dan snap ik dat je dan maar vindt dat alle veehouderij gewoon weg moet. En dat terwijl voedselproductie zó verweven is met het dagelijks leven van álle mensen in de maatschappij.

Ik zie dat boeren buiten de maatschappij worden geplaatst door ze onterecht weg te zetten als dierenmishandelaars zonder toegevoegde waarde voor ons land. Het gevolg is dat veel boeren ook zichzelf buiten de maatschappij gaan plaatsen door niet meer te kijken naar hoe de maatschappij zich (ver)vormt en beweegt. Maar juist omdat boeren zo’n essentiële maatschappelijke functie hebben is het belangrijk dat we hen niet de rug toekeren, maar elkaar écht leren begrijpen. Zonder dat we overal per se begrip voor moeten hebben. Er is ons allemaal veel aan gelegen met boeren mee te denken, om hen onderdeel te laten blijven van de maatschappij.

Robert ten Kate groeide op tussen de melkkoeien in Balkbrug en is tegenwoordig bestuurslid van Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt.