De Duitse markt veroveren: Du oder Sie?

Een aantal lessen. De eerste: Amazon is in Duitsland erg groot. Waar in Nederland Bol.com domineert, is dat in Duitsland Amazon. Dat kanaal kan je helpen om bij onze buren voet aan de grond te krijgen, maar Amazon brengt wel zo’n 15 procent commissie in rekening. Bouw daarom daarnaast een eigen Duitse site (met de. als extensie) zodat je, eenmaal bekender, ook (deels) onafhankelijk van Amazon kunt opereren.