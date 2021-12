De geveinsde traan van Mark Rutte

Zeven miljoen mensen keken zaterdag naar de persconferentie. Hoeveel persconferenties er inmiddels al geweest zijn over corona weet ik niet, maar wat ik wel weet is dat ik ze bijna niet meer keek. Eerst was het steeds zo dat vooraf in het Journaal verteld werd wat er gezegd zou gaan worden, vervolgens zeiden Rutte en De Jonge dan ongeveer dat en kwam er een samenvatting met weer datzelfde in het Journaal. Vandaar dat ik meestal het langdurige voortraject al tijden oversloeg.