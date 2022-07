De herinneringen die blijven: ‘Wat is het hier toch mooi!’

GastschrijversOns geliefde vakantieland was Italië. Met z’n drieën bezochten we verschillende streken, zoals: Toscane, Umbrië en Apulië. Ook een bezoek aan Rome mocht natuurlijk niet ontbreken. Overnachtend op een camping of in een hotel trokken we door de streken, cultuuruitstapjes afwisselend met dagen aan het zwembad of zee en vele uren op terrasjes om van de culinaire specialiteiten te genieten.