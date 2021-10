De kinderen van Kaag hebben vast wél een kamer

OPINIE ‘Energiear­moe­de is gewoon nog meer armoede, die dit land structu­reel aan moet pakken’

2 oktober Ruim een half miljoen huishoudens in Nederland leeft al in zogenoemde energiearmoede en de energierekening stijgt volgend jaar fors, is de voorspelling. Maar energiearmoede is een verhullend woord, zegt Johan Kruithof. ,,Het is dezelfde armoede als gevolg van een te lage uitkering, te duur moeten wonen en hoge zorgkosten.’’