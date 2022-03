De laatste gieter schenkt ook geld

JOUW MENING Stelling | Het is nu tijd te besluiten Lelystad Airport definitief niet door te laten gaan

Door de inspanningen van ingenieur Leon Adegeest (56) uit Dalfsen stagneert de realisatie van Lelystad Airport opnieuw. Het is een nieuwe stap in een langslepend proces. De opening van Lelystad Airport is namelijk in het verleden al vier keer uitgesteld.

9 maart