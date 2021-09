De oplossing voor vaccin en coronapas-angst: corona krijgen

Gastschrijvers Et virus van de dakkelozen spoekt in de ronte

7 september Et virus. Ie kunt de kraante niet eupenslaon, de radio of de tillevisie niet anzetten of et gaot d’r wel over. In ni’jsberichten, passekonfereensies en an praottaofels wodt oons wel dudelik maekt dawwe zoveule mogelik in huus moe’n blieven.