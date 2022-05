De overmoed dreigde één keer fataal te worden

GastschrijversHet was in oorlogsjaar 1943. Mijn tante Jans Groot verdiende de kost als verstelnaaister. Kleding was toen al niet meer te koop. Tante Jans werkte bij haar klanten thuis, herstelde kapotte kleding en maakte van oude zelfs “nieuwe” kleding.

’s Ochtends om een uur of elf kwam ze, een statige, kaarsrechte vrouw, op de fiets de straat inrijden. Ze werkte door tot in de avond. Dat leverde haar behalve een karig loon ook twee maaltijden op. Op een dag vertelde ze dat ze ‘om de huurlasten te verminderen’ boven twee kamers had verhuurd aan een dame, Lien Lenstra heette die.

De tijd verstreek, de bevrijding kwam. Daags na de intocht van de Canadezen bezochten tante en Lien ons. Tante: ‘We moeten jullie wat vertellen: Lien heet niet Lien, ook niet Lenstra. Lien is een Jodin.’

Normaal gedragen

Na het gerucht dat in haar woonplaats een razzia dreigde had men haar ’s avonds naar Zaandam gebracht. Tante Jans had vakkundig de Jodensterren verwijderd en over onderduiken had ze zo haar eigen idee: Lien moest zich, juist om niet op te vallen, normaal gedragen, ook naar buiten gaan en zelfs boodschappen doen als Jans werkte.

Die overmoed dreigde één keer fataal te worden: Lien, winkelend in het centrum van Zaandam, werd ze achtervolgd door een beruchte NSB-er uit haar vroegere woonplaats. Die man heeft gedacht haar te herkennen. Lien, in paniek, ging winkel in winkel uit, pogend haar belager van zich af te schudden. Wat haar tenslotte, met hulp van een winkeljuffrouw, lukte via een personeelsuitgang.

Na hun verbluffende onthullingen vertrokken tante Jans en ‘Lien‘ weer. Op de fiets (nu met houten banden). Tante als altijd: kaarsrecht, onbuigzaam: Jans Groot(s)!

J. Prins (90) komt uit Apeldoorn

