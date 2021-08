De sporter die echt had mogen janken deed het niet

Het lijkt wel alsof sporters veel meer aan het janken zijn. Alsof de zee van tranen die bij ieder verlies of overwinning golft meer zegt dan alleen het verlies of die overwinning. Al tijden worstel ik me door de radio uitzendingen die alleen maar over de Olympische spelen gaan. Tijdens het beoefenen van mijn niet olympische hardlooprondjes hoor ik weer een Nederlandse zeiler, voetbalster, springer, ringenhanger of een judoka verstikt van tranen verslag doen van wat er zojuist gewonnen of verloren is.