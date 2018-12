‘De techniek wordt alleen aantrekkelijker als het salaris aantrekkelijker wordt’

Antwoorden van de weekVorige week vroegen we u: hoe zorgen we ervoor dat meer mensen voor een baan in de techniek kiezen? Hieronder een deel van de reacties.

Begin bij de school

Als we nu niets doen, is er straks een tekort van duizenden technisch opgeleide jongeren. Technische vmbo-opleidingen sterven uit, evenals de vakdocenten die hiervoor nodig zijn. Jongeren die nog wel voor een technische opleiding kiezen, zijn na hun opleiding vaak onvoldoende geschoold. Scholen moeten de ruimte krijgen om jongens en meiden een vak te leren. Met opleidingen waar je geen vage competenties leert, maar wel met je handen leert werken. Praktisch ingestelde jongeren moeten niet jarenlang in de boeken hoeven zitten, maar na een vakopleiding meteen aan de slag kunnen. Dat kan jongeren bewegen om voor een technische richting te kiezen in plaats voor een administratieve.

Marianne Steenbergen, Deventer

Dwingen

Er zijn een aantal zaken die kunnen helpen. Ten eerste stoppen met negatief te spreken over technische vakken. Ook moeten studenten niet steeds gestimuleerd worden door te stromen naar een hbo-opleiding. Verder kan een aantal nutteloze opleidingen worden afgeschaft en kunnen tieners beter worden begeleid. Wat ook helpt is kinderen al in hun vroege jeugd leren knutselen (kinderen houden zich tegenwoordig alleen bezig met games en internet in plaats van knutselen of buitenspelen). Een andere optie is iedereen die werkloos is of aan werkweigering doet verplicht technisch scholen.

Petra Jonkhout

Loon

Meer mensen in de techniek krijgen is heel simpel: verhoog de lonen. Ik werk al 25 jaar in de techniek als industrieel tekenaar en doe dat met veel plezier, maar de lonen staan niet in verhouding tot wat je ervoor moet leren.

Joop Koldenhof

Theoretisch/praktisch

We moeten stoppen met de termen ‘hoog en laag’ opgeleid. Mensen die een theoretische opleiding hebben gevolgd noemen zichzelf hoog opgeleid en de mensen die een praktische opleiding hebben gevolgd laag opgeleid. Door te spreken van praktisch en theoretisch wordt de een niet belangrijker gemaakt dan de ander.

Paul Hafkamp, Raalte

Lts