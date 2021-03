De tijd van treuzelen is voorbij, het is nu echt tijd om meer woningen te bouwen

‘In 2030 moet Zwolle 10.000 extra woningen hebben, is het doel van de gemeente. Het rijksgeld voor het woningproject aan de Zwartewaterallee is een mooie stap, maar vooralsnog een druppel op de gloeiende plaat. Om ervoor te zorgen dat er betaalbare huizen komen, moeten we die 10.000 woningen opwaarderen naar 15.000 in 2030. Als je kijkt naar de bevolkingsgroei en het aantal woningzoekenden in deze regio, dan is dat nodig om de woningnood het hoofd te bieden. Plannenmakerij heeft te lang geduurd, de schop moet in de grond.