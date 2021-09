‘De ‘versoepelingen’ die op stapel staan, brengen velen in het nauw’

LEZERSREACTIES Dierenacti­vis­ten die zich vastkete­nen in een kalver­slach­te­rij: helden of misdadi­gers?

14 september Een grote groep dierenactivisten brak gisteravond in bij kalverslachterij Ekro in Apeldoorn en ketende zich vast in de productieruimte. Voor de ene lezer die reageert zijn het helden, voor de andere misdadigers. ,,Voor of tegen de industrie, van andermans spullen blijf je met je poten af.’’