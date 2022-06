‘De wulp verdient net zoveel compassie als uw zieke familielid’

Een van de rituelen in Nederland is de jaarlijks terugkerende treurnis over de teloorgang van onze boerenlandvogels. Er is een perspectief dat doorgaans ontbreekt in de discussies over de vogels van ons agrarisch gebied. Ik wil het hebben over al die vogels en andere dieren die ook gevoelens hebben, verwachtingen en de rol in voortplanting ten faveure van stabiele populaties. Ik breek in dit stukje een lans voor het geluk van de wulp.