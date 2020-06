Desinteresse is de grootste vijand van ons drinkwater

Lust u nog peultjes? In mijn jeugd (nu bijna 64) peddelden wij vaak door de straten, na een wolkbreuk, en niemand sprak over klimaatverandering. Het had gewoon stevig geregend. Zwemmen in ondergelopen straten is ten zeerste af te raden. Met het rioolwater komen dingen naar boven die ik hier niet nader zal omschrijven.

Maar wat ik hier eigenlijk wil zeggen, is dat het blijkbaar nooit goed is, tegenwoordig. Is het een dag droog? Klimaatverandering. Regent het een dag? Klimaatverandering. Waar ik het wel van harte mee eens ben is het verbieden van waterverspilling door een opblaasbaar bad, ter grootte van een olympisch zwembad, te vullen, teneinde de kinderen tien minuten tevreden te stellen. Daarna zitten ze weer op hun telefoon. Miljarden liters kostbaar drinkwater. Vandaar een dreigend watertekort.

Teil

Toen ik klein was, gingen wij op zaterdagavond in de teil. Tot je tiende. Dan mocht je blij zijn als je eerste was, in een gezin van acht kinderen, van wie vier onder de 10 jaar. Opblaasbadjes had je ook al. Ter grootte van een autoband. Het plezier was er niet minder om. Integendeel. Het water ging daarna naar de tuin. Ik heb niet het gevoel dat ik er een trauma aan overgehouden heb.

Naar mijn gevoel is het huidige waterkort niet zozeer een gevolg van een neerslagtekort, maar van een totale desinteresse aangaande verantwoord omgaan met kostbaar drinkwater. Men heeft blijkbaar een houding van: 'Na mij de zondvloed'. En ja, dat was pas een stortbui.