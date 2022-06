Deze tijd kan ‘Lezers voor lezers’ goed gebruiken

Tussen alle ellende waarover je leest in de krant, tussen alle oorlogen, moorden, alle natuurrampen en rechtszaken, tussen al dat nieuws waardoor je soms het geloof in de mensheid zou verliezen, vind ik altijd een lichtpuntje. En dat is de rubriek ‘Lezers helpen lezers’. Wanneer ik die korte berichten doorlees, word ik altijd een beetje hoopvol.