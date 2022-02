Opnieuw lijd ik een bittere nederlaag in mijn toch al hopeloze kruistocht tegen de vergiftiging van de Nederlandse taal door het Engels. Deze week droegen wij ons oer-Hollandse woord ‘potloodventer’ definitief ten grave. De potloodventer leed al jaren een bestaan in de marge van het exhibitionisme, sinds elke amateurventer met een beetje telefoon maar foto’s van zijn pielemuis rondstuurt. En in deze barre tijden van taalvervuiling is de lulfoto nu ‘dickpick’ geworden.