Die leren schooltas bleek uit de mode, maar deed nog tientallen jaren dienst

GastschrijversEen foto in de Stentor van leren schooltassen deed me aan mijn jeugd denken. Ik woonde in een dorp in Drenthe. De hoofdmeester adviseerde, dat ik als één van de beste leerlingen van de klas naar de ULO kon gaan. Ach ja, mijn vader was timmerman en dan komt zo’n schooladvies.