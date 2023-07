Die machtsmatrassen moeten bij het grofvuil

COLUMN Laatst las ik net op tijd dat ik Biotex niet op moest vreten

Stel nou dat u helemaal idolaat bent van fietsen. Mountainbiken. U volgt een aantal cursussen en dendert daarna zelf met de fiets het bos in. Saillant detail: het is geen VanMoof. Toch valt u. Is dan de cursusleider schuldig?