Dierenactivisten die zich vastketenen in een kalverslachterij: helden of misdadigers?

Jannie Benedictus Ongewenst gedrag tussen collega’s gaat ook online door. Wat kun je doen?

27 augustus Jannie Benedictus is jurist en financieel journalist. Ze schrijft wekelijks over ontwikkelingen die voor ondernemers, bedrijven en werknemers in deze regio van belang kunnen zijn. Deze aflevering gaat over ongewenst gedrag.