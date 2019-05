‘Dit is niet de manier om het te hebben over dierenwelzijn op boerderijen’

Je zal maar dierenactivist zijn en dan iets doen dat zó ontzettend debiel is dat zelfs Wakker Dier niet weet hoe snel ze afstand moeten nemen van je achterlijke actie. Precies dát gebeurde deze week bij een varkensboer in Boxtel. Hoe bedenk je in hemelsnaam dat het een goed idee is om met meer dan honderd man en met grof geweld een stal binnen te dringen en daar kwetsbare pasgeboren biggetjes massaal de stress in te jagen?

De beelden van de tientallen activisten die aan een staldeur trekken terwijl de varkensboer ze buiprobeert te houden alsof z’n leven – en dat van z’n dieren – ervan afhangt, doen me denken aan de fantasyserie Game of Thrones en horen daar ook thuis. Niet in wat vorige week nog een beschaafd land leek te zijn, waar de kaders van de wet meer dan ruim genoeg zijn om je punt te maken.

Middelvinger

Toch viel me iets op na deze actie. Het leek alsof er opeens een stille meerderheid van mensen wakker werd en zijn afschuw uitsprak over de manier waarop radicale activisten een relevant debat willen aanzwengelen. Door het moedwillig overtreden van de wet steek je een middelvinger op naar de gehele maatschappij waarin de overgrote meerderheid met goed fatsoen een betere wereld nastreeft. Dat komt ook overduidelijk naar voren in een poll van De Telegraaf deze week, waarin 93 procent van de bijna 20.000 respondenten aangeeft dat er hard moet worden opgetreden tegen dierenactivisten, maar dat 40 procent wel vindt dat er meer aandacht moet komen aan dierenleed op boerderijen. Want natúúrlijk moeten we het blijven hebben over dierwelzijn op boerderijen, maar we zijn het er al over eens dat dit niet de manier is.

Weet je, ik ben eigenlijk wel trots op onze maatschappij. We kunnen met z’n allen op het scherp van de snede maatschappelijke thema’s bespreken, dus ook over dierwelzijn en ons voedselsysteem. Maar je weet dat je over fundamentele grenzen heen gaat als de bevolkingsgroep die ons voorziet in ons dagelijks brood zich vogelvrij voelt. Als zij en hun kinderen vrezen voor het moment dat radicale activisten bij hen op het erf komen. En als jonge boeren zich nog een keer goed achter de oren krabben of ze er eigenlijk wel zin in hebben om iets te doen wat eigenlijk zó belangrijk is, maar door een heel klein groepje mensen zó opzichtig irritant wordt uitgekotst. Het is mooi om te zien dat als het er écht op aankomt, we ook in staat zijn om als maatschappij aan te geven ‘Dit gaat te ver, jullie doen niet meer mee’. Daarom hoop ik tóch dat terwijl op dit moment in China honderden miljoenen varkens levend worden begraven vanwege de Afrikaanse Varkenspest, we in ons land samen op een fatsoenlijke manier ons voedselsysteem en dierwelzijn verder kunnen verbeteren.

Robert ten Kate groeide op tussen de melkkoeien in Balkbrug en is tegenwoordig bestuurslid van Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt.