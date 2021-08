Dit was geen zwarte zaterdag, vindt columniste Phaedra: het is een zwarte zomer

Opinie Zie de groeiende populari­teit van de elektri­sche deelscoo­ter als een zegen voor onze luchtwegen

24 juli Elektrische groene deelscooters van Go Sharing leiden in Zwolle en Deventer tot reacties van publiek en politiek. Vooral doordat ze op willekeurige plekken achtergelaten kunnen worden. Volgens de exploitant is dat voorwaarde voor succes. Is dit de prijs die het publiek moet betalen voor een schoon en gedeeld vervoersmiddel?