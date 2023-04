Docent Gijs: ‘Telefoons op school verbieden is domweg te simpel’

column We leven in sneltrein­vaart. Maar waarvoor? Onze kist?

Stel nou dat er iemand zwaargewond voor u op het perron ligt. Of op de parkeerplaats bij de super, ook goed. U heeft alleen gloepense haast. Wat doet u? Springt u over de kermende kerel heen of sust u het slachtoffer?