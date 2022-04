Doodgaan in je eigen tempo

Gastschrijvers En zo blijk ik uiteinde­lijk 'harthorend’ te zijn

Eén van m’n hartkleppen is van titanium; niet vanaf mijn geboorte, maar die is er later tijdens een grote beurt ingezet. Nou kun je zonder teveel rumoer van dichtbij die klep horen klikken. Het gerikketik is dus voor mij regelmatig te beluisteren, aangezien ik meestal wel in de buurt ben. Hieronder twee voorvallen met de klepper, waarna ik dacht: ,,Ik leef gelukkig nog…toch?”

23 oktober