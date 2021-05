Drie versoepelingen maken echt het verschil

Hey Chard,

28 april was het dan eindelijk zo ver, de terrassen en winkels gingen weer open. Het klinkt misschien heel overdreven, en dat is het waarschijnlijk ook, maar ik was een week van tevoren al het eerste restaurant aan het reserveren voor lunch tijdens een dagje shoppen. Net als heel veel anderen trouwens. Er was wind en er was regen maar de terrassen zaten vol.