E-bike-terroristen: Dit weekend moest ik er alweer bijna vier van mijn bumper schrapen

Ik moest naar Zwolle, dwars door Mastenbroek. Het gezegde ‘er komt geen eind aan’, moet bedacht zijn door iemand die op de fiets van Genemuiden, door Mastenbroek, naar Zwolle ging. Want er komt gevoelsmatig geen eind aan. En de fikse wind die er altijd lijkt te staan, heb je ook altijd tegen. In de brugklas dacht de natuurkundige in mij dat wanneer ik de wind dan in de ochtend tegen had, dat ik hem dan in de middag in de rug zou hebben. Nee. Moeder Natuur gebruikt de wind in Mastenbroek als een voodoo-pop om de fietsers mee te kwellen wanneer ze zin heeft. Want in de middag was de wind gedraaid en had je hem gewoon weer tegen. Dan is zo’n motortje op de fiets helemaal zo gek nog niet.