‘Een docent die FvD stemt, wat zegt dat?’

Mijn geschiedenisleraar op de middelbare school in Zutphen heeft mijn kijk op de wereld veranderd. Een beetje bang was ik wel voor hem. Hij rookte shag in de klas, gooide het lesboek opzij en leerde me kijken naar het nieuws. Hij vertelde aan de hand van documentaires. Voor hem gold dat je zelf moest nadenken. We moesten de krant lezen, daaruit berichten knippen en meenemen. Toen hij zag dat bij ons thuis de Telegraaf werd gelezen, zei hij: ,,Dat is geen krant.”